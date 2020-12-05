Юный украинец сменил учебу за партой на службу в ВСУ

О молодом защитнике рассказала пресс-служба ООС на своей официальной странице в социальной сети Фейсбук.

"Сразу после выпуска из строительного училища Иван пошел в армию. Признается, сменить парту на армию хотел давно, и все же решил сначала получить документ об образовании.",- говорится в сообщении пресс-службы.

Парень, который родом из Винницы, признался, что мечтал именно о Десантно-штурмовых войсках. Он добавил, что год службы в армии помог ему понять, что здесь он надолго.

"Я служу только год, да уж понимаю, что с армией - надолго и одним контрактом точно не ограничусь! Понемногу осваиваю разные виды оружия. Хотя подготовка в Десне была серьезной, большинство опыта и навыков получил уже на фронте. Что ни говори, настоящая школа - здесь, ближе к врагу.",- рассказал Иван.

Также ранее сообщалось, что для управления незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донбасса находятся российские военные. В ОБСЕ уточнили, что туда привлечены 2,1 тыс. кадровых российских военных.

Они задействованы в подразделениях тыла и боевого обеспечения как военные советники и инструкторы. К сожалению, дома им не сидится, ведь плевать России на международные договоры и перемирие.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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