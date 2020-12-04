Відома російська співачка Любов Успенська розповіла про справжню причину свого конфлікту з донькою Тетяною Плаксін

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Радіо Комсомольська правда".

Так, вже понад півроку знаменита мати і дочка не можуть знайти спільної мови. З тих пір, як Тетяна вилетіла з РФ, вона жодного разу не виявила бажання повернутися до матері і обійняти її.

При цьому Любов Успенська своєї провини у конфлікті із донькою не бачить. Днями на шоу "Пацанки", де Любов стала гостею, вона не втрималася і прокоментувала наболілу ситуацію. На "Пацанках" Успенська розповіла, що її донька в якийсь період свого життя "підсіла" на наркотики.

"Дочка спробувала величезну дозу наркотиків у перуанських шаманів. Зрозуміло, дах у неї з'їхав. Тепер вона не хоче зі мною спілкуватися. Не хоче бачити і чути мене", - поскаржилася російська співачка.

Втім, як зізналась Успенська, за дочкою вона все ж сумує. Їй вона навіть присвятила пісню з дуже зворушливими словами.

"Твоя посмішка - щастя, як шаль, мене накрила. Рятуючи від негоди, я занадто тебе любила", - такі рядки є в композиції Успенської.

В якийсь момент, розповідаючи учасницям проєкту "Пацанки" про дочку, Успенська і зовсім розридалася, чим зайвий раз довела, що страждає через сварку, але як вирішити конфлікт - не знає.

Нагадаємо, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "мене переслідують і...".

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