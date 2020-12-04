Відома російська співачка Любов Успенська розповіла про справжню причину свого конфлікту з донькою Тетяною Плаксін
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Радіо Комсомольська правда".
Так, вже понад півроку знаменита мати і дочка не можуть знайти спільної мови. З тих пір, як Тетяна вилетіла з РФ, вона жодного разу не виявила бажання повернутися до матері і обійняти її.
При цьому Любов Успенська своєї провини у конфлікті із донькою не бачить. Днями на шоу "Пацанки", де Любов стала гостею, вона не втрималася і прокоментувала наболілу ситуацію. На "Пацанках" Успенська розповіла, що її донька в якийсь період свого життя "підсіла" на наркотики.
"Дочка спробувала величезну дозу наркотиків у перуанських шаманів. Зрозуміло, дах у неї з'їхав. Тепер вона не хоче зі мною спілкуватися. Не хоче бачити і чути мене", - поскаржилася російська співачка.
Від хворої на рак Анастасії Заворотнюк їде дочка, сумне зізнання: "Я не змогла..."
Ельза Хоск з Victoria's Secret без білизни грайливо розстебнула джинси: "Неперевершена"
Дан Балан, який "проміняв" Тіну Кароль на молоду красуню, попався Осадчій: "Наречений і дружка на весіллі..."
"Лікар від Бога, таких зараз мало": трагічно обірвалося життя одного з кращих медиків Дніпропетровщини
Втім, як зізналась Успенська, за дочкою вона все ж сумує. Їй вона навіть присвятила пісню з дуже зворушливими словами.
"Твоя посмішка - щастя, як шаль, мене накрила. Рятуючи від негоди, я занадто тебе любила", - такі рядки є в композиції Успенської.
В якийсь момент, розповідаючи учасницям проєкту "Пацанки" про дочку, Успенська і зовсім розридалася, чим зайвий раз довела, що страждає через сварку, але як вирішити конфлікт - не знає.
Нагадаємо, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "мене переслідують і...".
Також Politeka писала, що Успенська не втрималася і заговорила про роман з Путіним: "хотів зруйнувати моє життя".