Мама с дочкой не общаются уже более полугода

Известная российская певица Любовь Успенская рассказала об истинной причине своего конфликта с дочкой Татьяной Плаксин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Радио "Комсомольская правда".

Так, уже более полугода знаменитая мать и дочь не могут найти общего языка. С тех пор, как Татьяна вылетела из РФ, она ни разу не изъявила желания вернуться к матери и обнять ее.

При этом Любовь Успенская своей вины в конфликте с дочкой не видит. На днях на шоу "Пацанки", где Любовь стала гостьей, она не удержалась и прокомментировала наболевшую ситуацию. На "Пацанках" Успенская рассказала, что ее дочка в какой-то период своей жизни "подсела" на наркотики.

"Дочь попробовала огромную дозу наркотиков у перуанских шаманов. Разумеется, крыша у нее съехала. Теперь она не хочет со мной общаться. Не хочет видеть и слышать меня", - пожаловалась российская певица.

Впрочем, как призналась Успенская, по дочери она все же скучает. Ей она даже посвятила песню с очень трогательными словами.

"Твоя улыбка - счастье, как шаль, меня накрыла. Спасая от непогоды, я слишком тебя любила", - такие строки есть в композиции Успенской.

В какой-то момент, рассказывая участницам проекта "Пацанки" о дочери, Успенская и вовсе разрыдалась, чем лишний раз доказала, что страдает из-за ссоры, но как разрешить конфликт - не знает.

Как известно, ранее дочка Успенской заявила, что родители насильно упекли ее в психиатрическую лечебницу в Лос-Анжелесе. При этом Татьяна уверена, что они это сделали для того, чтобы девушка "не мешалась".

Напомним, дочь Успенской набросилась на мать с новыми обвинениями: "меня преследуют и...".

Также Politeka писала, что Успенская не удержалась и заговорила о романе с Путиным: "хотел разрушить мою жизнь".