Жінки за 40 років можуть виглядати розкішно, про що говорять фото знаменитостей
Правильний догляд за собою, гарне харчування послуги косметологів або пластичних хірургів, а, можливо, і хороша генетика - причини того, як після 40 виглядати бездоганно, повідомляє Politeka.net.
Відома 49-річна російська актриса Анастасія Заворотнюк, що отримала популярність після виходу серіалу "Моя прекрасна няня", вже тривалий час не з'являється на публіці. З чуток, зірка бореться з онкологічним захворюванням. Варто відзначити, що артистка до свого зникнення вражала красою, і навіть без макіяжу виглядала дуже молодо.
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Українська актриса Ольга Сумська без косметики виглядає молодо і свіжо, незважаючи на те, що їй вже 54 роки. Відомо, що крім відвідування салонів, вона робить маски для обличчя в домашніх умовах. Ще один фірмовий секрет Ольги Сумської - сметанна маска.
Російська 49-річна співачка Крістіна Орбакайте здається зовсім не змінюється вже десятки років. Зірка народила трьох дітей, але хіба це видно по її стрункій фігурі і обличчю без зморшок.
71-річна співачка Алла Пугачова радує шанувальників знімками без макіяжу, на яких не можна помітити зморшок. Зірка не тільки стежить за своїм обличчям, але і любить стильні молодіжні вбрання, оголюючи свої ніжки.
73-річна співачка Софія Ротару, здається, випила "еліксир молодості". Роки не беруть цю зірку, яка правильно харчується і регулярно відвідує косметологів.
54-річна модель Сінді Кроуфорд захоплює красою без косметики. Щоб завжди виглядати чудово, знаменитість слідує трьом правилами: не палить, висипається, п'є багато води.
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