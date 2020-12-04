Зірки показали, що без косметики, вони дуже ефектні

Жінки за 40 років можуть виглядати розкішно, про що говорять фото знаменитостей

Правильний догляд за собою, гарне харчування послуги косметологів або пластичних хірургів, а, можливо, і хороша генетика - причини того, як після 40 виглядати бездоганно, повідомляє Politeka.net.

Відома 49-річна російська актриса Анастасія Заворотнюк, що отримала популярність після виходу серіалу "Моя прекрасна няня", вже тривалий час не з'являється на публіці. З чуток, зірка бореться з онкологічним захворюванням. Варто відзначити, що артистка до свого зникнення вражала красою, і навіть без макіяжу виглядала дуже молодо.

Українська актриса Ольга Сумська без косметики виглядає молодо і свіжо, незважаючи на те, що їй вже 54 роки. Відомо, що крім відвідування салонів, вона робить маски для обличчя в домашніх умовах. Ще один фірмовий секрет Ольги Сумської - сметанна маска.

Російська 49-річна співачка Крістіна Орбакайте здається зовсім не змінюється вже десятки років. Зірка народила трьох дітей, але хіба це видно по її стрункій фігурі і обличчю без зморшок.

71-річна співачка Алла Пугачова радує шанувальників знімками без макіяжу, на яких не можна помітити зморшок. Зірка не тільки стежить за своїм обличчям, але і любить стильні молодіжні вбрання, оголюючи свої ніжки.

73-річна співачка Софія Ротару, здається, випила "еліксир молодості". Роки не беруть цю зірку, яка правильно харчується і регулярно відвідує косметологів.

54-річна модель Сінді Кроуфорд захоплює красою без косметики. Щоб завжди виглядати чудово, знаменитість слідує трьом правилами: не палить, висипається, п'є багато води.

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