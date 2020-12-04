Звезды показали, что без косметики, они очень эффектные

Женщины за 40 лет могут выглядеть роскошно, о чем говорят фото знаменитостей

Правильный уход за собой, хорошее питание услуги косметологов или пластических хирургов, а, возможно, и хорошая генетика - причины того, как после 40 выглядеть безупречно, сообщает Politeka.net.

Известная 49-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк, получившая популярность после выхода сериала "Моя прекрасная няня", уже продолжительное время не появляется на публике. По слухам, звезда борется с онкологическим заболеванием. Стоит отметить, что артистка до своего исчезновения поражала красотой, и даже без макияжа выглядела очень молодо.

Украинская актриса Ольга Сумская без косметики выглядит молодо и свежо, несмотря на то, что ей уже 54 года. Известно, что помимо посещения салонов, она делает маски для лица в домашних условиях. Еще один фирменный секрет Ольги Сумской – сметанная маска.

Российская 49-летняя певица Кристина Орбакайте кажется совсем не меняется уже десятки лет. Звезда родила троих детей, но разве это видно по ее стройной фигуре и лицу без морщин.

71-летняя певица Алла Пугачева радует поклонников снимками без макияжа, на которых нельзя заметить ни одной морщинки. Звезда не только следит за своим лицом, но и любит стильные молодежные наряды, оголяя свои ножки.

73-летняя певица София Ротару, кажется, выпила "эликсир молодости". Годы не берут эту звезду, которая правильно питается и регулярно посещает косметологов.

54-летняя модель Синди Кроуфорд восхищает красотой без косметики. Чтобы всегда выглядеть великолепно, знаменитость следует трем правилам: не курит, высыпается, пьет много воды.

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