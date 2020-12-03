У Німеччині почали масово депортувати українських заробітчан

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ubr.ua.

Так, відомо, що в період з липня по вересень 2020 року німецькі правоохоронці вислали з країни близько трьох сотень українців. За перші 10 днів вересня в країні затримали 48 осіб.

Тиждень тому поліція і співробітниками митної служби Німеччини провели масштабну спецоперацію по всій країні, спрямовану на боротьбу з нелегальним працевлаштуванням українців.

В компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, враховуючи введені в ЄС і Німеччини епідеміологічні обмеження, розповіли, що поки що громадяни України тимчасово не мають права в'їжджати на територію країни з туристичною, приватною або діловою метою.

Також зазначається, що наші громадяни почали працювати у Німеччині, використовуючи польські документи. Найбільш поширена схема шахрайства - це наймання заробітчан на території України представниками дрібних або часто непублічних польських фірм з працевлаштування для роботи в Польщі. Людям пропонують нелегальне працевлаштування в Німеччині з більш високою зарплатою. Зазвичай мова йде про послуги в сфері догляду за людьми і домогосподарством.

В питанні українських заробітчан особливо гострою є і проблема сплати податків. Так, експерти стверджують, що для того, щоб податкова почала боротися з ухиленням від сплати податків з боку українських трудових мігрантів, потрібен контроль банківських рахунків.

Згідно з чинним законодавством, Україна повинні сплачувати ПДФО (податок на доходи фізичних осіб). Його ставка становить 18% від доходу. І ще 1,5% військового збору.

Нагадаємо, українських заробітчан масово виганяють, суворі зміни вступили в дію: "залишився один день".

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