В Германии начали массово депортировать украинских заробитчан

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ubr.ua.

Так, известно, что в период с июля по сентябрь 2020 года немецкие правоохранители выслали из страны около трех сотен украинцев. За первые 10 дней сентября в стране задержали 48 человек.

Неделю назад полиция и сотрудниками таможенной службы Германии провели масштабную спецоперацию по всей стране, направленную на борьбу с нелегальным трудоустройством украинцев.

В компании с международного трудоустройства Gremi Personal, учитывая введенные в ЕС и Германии эпидемиологические ограничения, рассказали, что пока что граждане Украины не имеют права въезжать на территорию страны с туристической, частной или деловой целью.

Также отмечается, что довольно нередкий случай, когда укринцы работают в Германии, используя польские паспорта. Схема мошенничества выглядит таким образом: на территории Украины нанимают заробитчан представители мелких или часто непубличных польских фирм по трудоустройству для работы в Польше. По итогу людям предлагают нелегальное трудоустройство в Германии с более высокой зарплатой. Обычно речь идет об услугах в сфере ухода за людьми и домохозяйством.

В вопросе украинских заробитчан особенно острой является и проблема уплаты налогов. Так, эксперты утверждают, что для того, чтобы налоговая начала бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, нужен контроль банковских счетов.

Согласно действующему законодательству, Украина должны уплачивать НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Его ставка составляет 18% от дохода. И еще 1,5% военного сбора.

Напомним, украинских заробитчан массово выгоняют, суровые изменения вступили в действие: "остался один день".

Ранее Politeka писала, что Польша отменила ограничения для украинцев: что ждет заробитчан.

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