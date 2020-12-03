Відома телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутболу", показала себе і розповіла про початок дня

На фото Лобода позувала в білій блузці, яку розкрила, і джинсах. Під верхом можна побачити чорний топ. Красуня посміхалася, а волосся зібрала в хвостик. Знімок вийшов сонячним і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На інших фото можна помітити, що Саша сиділа на кухонному столі і задерла ніжку. Красуня була ніжною і ранкової, захоплюючи своєю ідеальністю.

"А мій день починається зі склянки теплої води з лимоном. Це допомагає підвищити імунітет і позитивно впливає на травлення. Доброго ранку", - написала Олександра.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива", "дуже красива", "Доброго ранку", "Частее пости давай, красива", "Прекрасно виглядаєте", "яка ж вона красива, залипательно)", "мій день почався з вашої неймовірної посмішки на фото".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "Профутболу", показала себе на тренуванні.

На фото красуня позує в червоних лосинах і білих кросівках, а образ доповнила вузеньким топом. Зірка сидить на одному з тренажерів в спортзалі, де продовжує старанно стежити за своєю фігурою.

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