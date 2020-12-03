Известная телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбола", показала себя и рассказала о начале дня

На фото Лобода позировала в белой блузке, которую распахнула, и джинсах. Под верхом можно увидеть черный топ. Красотка улыбалась, а волосы собрала в хвостик. Снимок получился солнечным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На других фото можно заметить, что Саша сидела на кухонном столе и задрала ножку. Красотка была нежной и утренней, восхищая своей идеальностью.

"А мой день начинается со стакана теплой воды с лимоном. Это помогает повысить иммунитет и позитивно влияет на пищеварение. Доброе утро", - написала Александра.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Очень красивая", "Доброе утро", "Частее посты давай, красивая", "Прекрасно выглядите", "Какая же она красивая, залипательно)", "Мой день начался с вашей невероятной улыбки на фото".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбола", показала себя на тренировке.

На фото красотка позирует в красных лосинах и белых кроссовках, а образ дополнила узеньким топом. Звезда сидит на одном из тренажеров в спортзале, где продолжает усердно следить за своей фигурой.

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