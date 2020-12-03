В Україні хочуть відродити житлово-комунальну інспекцію, яка повинна здійснювати нагляд за наданими послугами

У законопроекті №4403, який зареєстрували у Верховній Раді, передбачено відродження органу нагляду, який повинен буде перевіряти обґрунтованість тарифів, а також якість комунальних послуг, пише ubr.ua.

Зазначається, що на функціонування органу потрібно буде виділити близько 43 млн гривень. Інспекція контролюватиме якість води, стан тепломереж та інші сфери.

Експерти погоджуються, що Україні не вистачає такого органу, адже Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, не справляється з регулюванням тарифів.

"Якщо подивитися на тарифи на тепло, то ми бачимо різницю від 1300 до 2300 за ДКА, а по воді тарифи відрізняються ще більше: наприклад, вартість водопостачання в Запорізькій області становить 18 грн, а в Чернігівській – 62 грн. Різниця більш ніж в 300%", - заявив член Союзу споживачів житлових послуг Олег Попенко.

Зазначається, що інспектори матимуть право проводити перевірки та штрафувати компанії, які надають неякісні послуги. Крім цього, інспектори зможуть штрафувати українців, які ухиляються від укладення договорів або порушують порядок від'єднання/приєднання до води, тепла і т.д. Таким мешканцям загрожує штраф у розмірі 17-34 тисячі гривень. Крім цього, штрафуватимуть всіх тих, хто втручається в систему будинку без дозволів.

Тим часом зростає заборгованість українців за комунальні послуги. За підсумками жовтня вона зросла на 1,7 млрд гривень.

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