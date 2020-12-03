В Украине хотят возродить жилищно-коммунальную инспекцию, которая должна совершать надзор за предоставляемыми услугами

В законопроекте №4403, который зарегистрировали в Верховной Раде, предусмотрено возрождение органа надзора, который должен будет проверять обоснованность тарифов, а также качество коммунальных услуг, пишет ubr.ua.

Отмечается, что на функционирование органа нужно будет выделить около 43 млн гривен. Инспекция будет контролировать качество воды, состояние теплосетей и другие сферы.

Эксперты соглашаются, что Украине не хватает такого органа, ведь Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не справляется с регулированием тарифов.

«Если посмотреть на тарифы на тепло, то мы видим разницу от 1300 до 2300 за гКа, а по воде тарифы отличаются еще больше: например, стоимость водоснабжения в Запорожской области составляет 18 грн, а в Черниговской – 62 грн. Разница более чем в 300%", – заявил член Союза потребителей жилищных услуг Олег Попенко.

Отмечается, что инспекторы будут иметь право проводить проверки и штрафовать компании, которые предоставляют некачественные услуги. Кроме этого, инспекторы смогут штрафовать украинцев, которые уклоняются от заключения договоров или нарушают порядок отсоединения/присоединения к воде, теплу и т. д. Таким жильцам грозит штраф в размере 17-34 тысячи гривен. Кроме этого, будут штрафовать всех тех, кто вмешивается в систему дома без разрешений.

Тем временем растет задолженность украинцев за коммунальные услуги. По итогам октября она выросла на 1,7 млрд гривен.

Напомним, что сотни штрафов посыпались на головы одесситов на карантине, жители в ярости: "Всех преступников поймали?".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области жителей массово штрафуют за нарушение карантина: "заплатят 17 тысяч гривен".

Также Politeka писала, что система финансового мониторинга: как не получить штраф и что изменится через месяц, список всех нововведений.