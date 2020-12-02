Карантин вихідного дня більше не діятиме в Україні

Кабінет Міністрів вирішив не продовжувати карантин вихідного дня. Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 2 грудня.

Водночас прем'єр Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний ефект. Кількість випадків захворювання китайським вірусом за попередній тиждень зменшилася на 6 тисяч, у порівнянні з прогнозами.

"Ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня, 30 Листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - заявив прем'єр.

Він додав, що посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях.

"Спостерігається вирівнювання ситуації із зайнятістю ліжок, яка вже місяць знаходиться на рівні 27-28 тисяч зайнятих", - повідомив Шмигаль.

Тепер почнеться дія іншої системи обмежень, щоб стримувати поширення вірусу.

І на вихідні, і в будні дні діятимуть обмеження "помаранчевої зони" на території всієї країни":

Заборонено роботу закладів розміщення: хостелів і турбаз, крім готелів;

Заборонена діяльність розважальних закладів і ресторанів з 22:00 до 7:00;

Заборонені планові госпіталізації в лікарні: крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;

Заборонено роботу спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;

Діятиме обмеження для масових заходів: не більше, ніж 20 осіб з дотримання дистанції в 1,5 метра і з масковим режимом.

Перевезення в громадському транспорті може забезпечуватися тільки з 50% наповненням.

Зазначимо, станом на 2 грудня в Україні лабораторно підтверджено 402 194 випадки зараження, а за минулу добу виявили 6 754 нових хворих.

За добу зафіксовано 69 нових летальних випадків. Всього в Україні з початку пандемії зареєстровано вже 7 375 смертей від китайського вірусу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, українка з китайським вірусом пішла з життя після пологів.

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