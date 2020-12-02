Карантин выходного дня больше не будет действовать в Украине

Кабинет министров решил не продлевать карантин выходного дня. Решение было принято на заседании правительства в среду, 2 декабря.

В то же время премьер Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект. Количество случаев заболевания китайским вирусом за предыдущую неделю уменьшилось на 6 тысяч, в сравнении с прогнозами.

"Мы получили позитивный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано", - заявил премьер.

Он добавил, что усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах.

"Наблюдается выравнивание ситуации с занятостью кроватей, которая уже месяц находится на уровне 27-28 тысяч занятых", - сообщил Шмыгаль.

Теперь начнется действие другой системы ограничений, чтобы сдерживать распространение вируса.

И на выходные, и в будние дни будут действовать ограничения "оранжевой зоны" на территории всей страны":

Запрещена работа заведений размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;

Запрещена деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;

Запрещены плановые госпитализации в больнице: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;

Запрещена работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;

Будет действовать ограничение для массовых мероприятий: не более, чем 20 человек по соблюдению дистанции в 1,5 метра и с масковым режимом.

Перевозка в общественном транспорте может обеспечиваться только с 50% наполнением.

Отметим, по состоянию на 2 декабря в Украине лабораторно подтверждено 402 194 случая заражения, а за минувшие сутки обнаружили 6754 новых больных.

За сутки зафиксировано 69 новых летальных случаев. Всего в Украине с начала пандемии зарегистрировано уже 7375 смертей от китайского вируса.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.