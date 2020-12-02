Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова розповіла про свою хворобу

Відомо, що тренер займалася спортом з самого дитинства. Майбутня зірка планувала займатися менеджментом, проте у 2010 році вона познайомилася з тренером, Олександром Усмановим, після чого стала активніше тренуватися і брати участь в різних спортивних конкурсах.

Зараз Усманова дуже популярна, на її Instagram підписані 3,3 мільйона користувачів мережі. Блондинка активно ділиться з підписниками всіма новинами з життя.

Цього разу Усманова засмутила своїх фанатів інформацією про те, що захворіла китайським вірусом. А підкріпила вона запис дуже гарячим фото.

Тренер позувала в рожевому бікіні. Груди зірки красиво виглядали в натягнутій тканині. Волосся моделі були рожевим, а на обличчя вона одягла маску. В руках же красуня тримала іграшковий пістолет.

Катерина розповіла - дізнавшись про діагноз, вона відразу подумала, що їй пощастило захворіти в легкій формі.

"Почалося все 2 тижні тому. Трапився ЛАКТОСТАЗ на рівному місці і температура. Пройшов за 2 дні як зазвичай за допомогою Поліни❤️ а ось на тому тижні почався нежить, нездужання і відсутність нюху.

Зараз самопочуття нормальне. Тільки запахів не відчуваю. Друга думка - Слава Богу, що тепер від мене всі відстануть)) і я можу відпочити)😭 😭 😭", - написала зірка.

За дві години пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів:

"Нюх ознака хвороби... а ви ходили в кафе і так далі 🧐 і без маски...", "А не було думки, скільки людей за ці два тижні ви заразили ?", "Завжди шукай плюси в будь-якій ситуації)) правильно. Поправляйтеся, Катерина 💝".

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