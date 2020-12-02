Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова рассказала о своей болезни

Известно, что тренер занималась спортом с самого детства. Будущая звезда планировала заниматься менеджментом, однако в 2010 году она познакомилась с тренером, Александром Усмановым, после чего стала активнее тренироваться и принимать участие в разных спортивных конкурсах.

Сейчас Усманова очень популярна, на ее Инстаграм подписаны 3,3 миллиона пользователей сети. Блондинка активно делится с подписчиками всеми новостями из жизни.

В этот раз Усманова расстроила своих фанатов информацией о том, что заболела китайским вирусом. А подкрепила она запись очень горячим фото.

Тренер позировала в розовом бикини. Грудь звезды красиво смотрелась в натянутой ткани. Волосы модели были розовыми, а на лицо она надела маску. В руках же красотка держала игрушечный пистолет.

Екатерина рассказала - узнав о диагнозе, она сразу подумала, что ей повезло заболеть в легкой форме.

"Началось всё 2 недели назад. Случился ЛАКТОСТАЗ на ровном месте и температура. Прошёл за 2 дня как обычно с помощью Полины❤️ А вот на той неделе начался насморк, недомогание и отсутствие обоняния.

Сейчас самочувствие нормальное. Только запахов не чувствую. Вторая мысль - Слава Богу, что теперь от меня все отстанут )) и я могу отдохнуть)😭😭😭", - написала звезда.

За два часа пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев:

"Обоняние признак болезни... а вы ходили в кафе и так далее 🧐 и без маски...", "А не было мысли, сколько людей за эти две недели вы заразили ?", "Всегда ищи плюсы в любой ситуации )) правильно. Поправляйтесь, Катерина 💝".

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