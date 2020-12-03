Відома модель Юліанна, наречена футболіста "Динамо" Артема Шабанова, показала себе і подружку
На фото Юліанна позує в чорній міні сукні з великим декольте, а образ доповнила сумочкою. Поруч можна побачити подружку зірки, яка була в білому вбранні з великим декольте. На другому кадрі дівчина вже стояла одна і хвалилася довгими ніжками, які визирали з ефектного міні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Знайди Юлю.
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Я напевно трохи китаянка", - написала зірка під фото.
Фанати поставили тисячі лайків під знімками і написали коментарі:
"Точний розмір красуні !!", "Така струнка і класненькая Малятко"," я люблю тебе"," Вам так красиво"," як же ти спокуслива"," розкішна як завжди неповторна просто яскрава і хороша дівчина дуже"," красуня з великими обсягами і ніжна", " що за кішечки?", "Блондинку загорніть з собою".
Повідомлялося, що популярна модель Юліанна показала себе в спокусливому образі.
На фото "фантастична" Юліанна позує в сукні з великим декольте. Образ дівчина доповнила кількома ланцюжками на шиї, а волосся залишила розпущеним. Модель посміхалася, сидячи на стільці.
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