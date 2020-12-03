Відома модель Юліанна, наречена футболіста "Динамо" Артема Шабанова, показала себе і подружку

На фото Юліанна позує в чорній міні сукні з великим декольте, а образ доповнила сумочкою. Поруч можна побачити подружку зірки, яка була в білому вбранні з великим декольте. На другому кадрі дівчина вже стояла одна і хвалилася довгими ніжками, які визирали з ефектного міні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знайди Юлю.

Чорний колір в Китаї асоціюється з умиротворенням і стабільністю, в Росії – зі злом і скорботою.

Я напевно трохи китаянка", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків під знімками і написали коментарі:

"Точний розмір красуні !!", "Така струнка і класненькая Малятко"," я люблю тебе"," Вам так красиво"," як же ти спокуслива"," розкішна як завжди неповторна просто яскрава і хороша дівчина дуже"," красуня з великими обсягами і ніжна", " що за кішечки?", "Блондинку загорніть з собою".

Повідомлялося, що популярна модель Юліанна показала себе в спокусливому образі.

На фото "фантастична" Юліанна позує в сукні з великим декольте. Образ дівчина доповнила кількома ланцюжками на шиї, а волосся залишила розпущеним. Модель посміхалася, сидячи на стільці.

Нагадаємо, наречена Шабанова влаштувала запальні танці у ванній, задерши футболку

Також Politeka повідомляла, що наречена Шабанова заманила розкішними вигинами в чорному міні

А ще Politeka писала, що наречена Шабанова блиснула худенькими ніжками в ефектному вбранні



