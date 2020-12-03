Известная модель Юлианна, невеста футболиста "Динамо" Артема Шабанова, показала себя и подружку

На фото Юлианна позирует в черном мини платье с большим декольте, а образ дополнила сумочкой. Рядом можно увидеть подружку звезды, которая была в белом наряде с большим декольте. На втором кадре девушка уже стояла одна и хвасталась длинными ножками, которые выглядывали из эффектного мини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Найди Юлю.

Черный цвет в Китае ассоциируется с умиротворением и стабильностью, в России – со злом и скорбью.

Я наверное немного китаянка", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков под снимками и написали комментарии:

"Точный размер красотки !!", "Такая стройная и класненькая малышка", "Я люблю тебя", "Вам так красиво", "Как же ты соблазнительна", "Раскошна как всегда неповторимая просто яркая и хорошая девушка очень", "Красотка с большими объемами и нежная", "Что за кошечки?", "Блондинку заверните с собой".

Сообщалось, что популярная модель Юлианна показала себя в необычном виде.

На фото "безупречная" Юлианна позирует в наряде с огромным размером декольте. Образ красавица дополнила несколькими украшениями на шее, а шевелюру не собирала в хвост. Модель дарила свою улыбку, сидя на стуле.

Напомним, невеста Шабанова устроила зажигательные танцы в ванной, задрав футболку

Также Politeka сообщала, что невеста Шабанова завлекла роскошными изгибами в черном мини

А еще Politeka писала, что невеста Шабанова сверкнула худенькими ножками в эффектном наряде



