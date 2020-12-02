Відома російська актриса та колишня дружина Гаріка Харламова Христина Асмус розмістила пост про своє розчарування в людях, через що їй почали активно співчувати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Асмус у соцмережі.

Так, Асмус на своїй сторінці у соцмережі виклала фото з парасолькою, яку вивернуло вітром, та порівняла це зі своїм внутрішнім станом.

"Парасолька зараз дуже добре відображає мій стан. Мене просто вивертає... Занадто велика концентрація г*вна за ці дні. Як же мало людей серед людей... Кожен раз на якесь диво сподіваюся. Але життя протвережує все болючіше і болючіше..." - написала Асмус.

У коментарях фоловери колишньої дружини Харламова кинулись співчувати їй та запевняти, що все буде добре.

"Ми з вами!", "Не сумувати! Все ще буде!", "Головне, терпіння вам, віри і здоров'я!", "Забийте на них!", "Тримайся. Ти сильна!, "Все мине, мине і це", "Тримайся, дівчинко! Ти сильна, впораєшся", "Все буде добре!!! Старайтесь не пускати думки про це г*вно... Знайдіть те, що вас заспокоює", "Щиро співчуваю... Сил і терпіння", "Христино, зберися! Все тимчасово", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Христина Асмус показала маму, на яку таїть образу, одкровення зірки.

Як повідомляла Politeka, заревана Христина Асмус в трусах викликала хвилю співчуття: "Це після розлучення з Харламовим".

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