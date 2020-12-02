Зірка Instagram Анастасія Покрищук викликає різні емоції у публіки через свою незвичайну зовнішність

Колишня учасниця шоу "Від пацанки до панянки" витратила близько 60 тис. гривень на те, щоб "наростити" собі вилиці. У дівчини пішов приблизно рік, щоб її обличчя прийняло форми, які ми спостерігаємо сьогодні, йдеться в сюжеті "ТСН".

Причому наколола вилиці Анастасія собі сама - філерами, якими зазвичай збільшують губи.

За словами Покрищук, в першу чергу, незвичайна зовнішність дає їй почуття самозадоволення, тим більше, що вона стала відома на весь світ. Дівчині лестить, що у неї беруть інтерв'ю зарубіжні ЗМІ. Але ось грошей поки що її величезні вилиці не приносять.

"Я себе обожнюю просто. Ну так мені хотілося себе вдосконалити. Ну ви ж бачили, напевно, мої фотографії до, якась така ворона, взагалі сіра миша. І ще чорні волоссячко були, як циганка взагалі страшна, жах. І звичайно ж мені хотілося зробити себе красивіше", - заявила "пацанка".

Дівчина намагається не помічати негативних коментарів в свою сторону. Багато хто припускає, що експерименти із зовнішністю пов'язані, можливо, з якимись дитячими травмами. Однак Анастасія спростовує ці чутки, мовляв, була єдиною і улюбленою дитиною в сім'ї. Навчалася в елітній київській школі та університеті імені Тараса Шевченка на психолога.

Батьки сприймають Анастасію такою, якою вона є. А бабуся вважає, що зміни в зовнішності внучки тимчасові.

Користувачі бурхливо обговорюють інтерв'ю з Анастасією: більшість називають метаформози "потворністю", але є й ті, хто вважає, що не можна судити людину по зовнішності.

"Ех, якщо б можна було їй мізків наколоти, то і бабуся не така сумна була б"

"Маразм. Господи, люди божеволіють ....!!!!!"

"Люди живуть, бо хочуть і кайфують від цього ♥️ Настя шикарна!"

"Просто жах!!! Кошмарище....не дай Бог насниться😂😂😂"

"Бабуся молодець: "де красиво?" 🤣"

"Вона ще й на психолога вчилася? 😮😮😮 Боже упаси пацієнтів такої психологічки"

"Весела, відкрита, клас, їй подобається і слава богу, стежте за собою і не засуджуйте)"

"Вона тепер виглядає як з фільму "Пила", тобто як той страшний маникен ..."

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