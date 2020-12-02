Звезда Инстаграм Анастасия Покрищук вызывает разные эмоции у публики из-за своей необычной внешности
Бывшая участница шоу "Від пацанки до панянки" потратила около 60 тыс. гривен на то, чтобы "нарастить" себе скулы. У девушки ушел примерно год, дабы ее лицо приняло формы, которые мы наблюдаем сегодня, говорится в сюжете "ТСН".
Причем наколола скулы Анастасия себе сама - филерами, которыми обычно увеличивают губы.
По словам Покрищук, в первую очередь, необычная внешность дает ей чувство самоудовлетворения, тем более, что она стала известна на весь мир. Девушке льстит, что у нее берут интервью зарубежные СМИ. Но вот денег пока что ее огромные скулы не приносят.
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"Я себя обожаю просто. Ну так мне хотелось себя усовершенствовать. Ну вы же видели, наверно, мои фотографии до, какая-то такая ворона, вообще серая мышь. И еще черные волосики были, как цыганка вообще страшная, ужас. И конечно же мне хотелось сделать себя красивее", - заявила "пацанка".
Девушка старается не замечать негативных комментариев в свою сторону. Многие предполагают, что эксперименты со внешностью связаны, возможно, с какими-то детскими травмами. Однако Анастасия опровергает эти слухи, мол, была единственным и любимым ребенком в семье. Училась в элитной киевской школе и университете имени Тараса Шевченка на психолога.
Родители воспринимают Анастасию такой, какой она есть. А бабушка считает, что изменения во внешности внучки временные.
Пользователи бурно обсуждают интервью с Анастасией: большинство называют метаформозы "уродством", но есть и те, кто считает, что нельзя судить человека по внешности.
"Эх, если б можно было ей мозгов наколоть, то и бабушка не такая грустная была бы"
"Маразм. Господи, люди сходят с ума ....!!!!!"
"Люди живут, так как хотят и кайфуют от этого ♥️ Настя шикарная!"
"Просто жах!!! Кошмарище....не дай Бог приснится😂😂😂"
"Бабуся молодець: «где красиво?» 🤣"
"Она еще и на психолога училась?😮😮😮 Боже упаси пациентов такой психологички"
"Веселая, открытая, класс, ей нравится и слава богу, следите за собой и не осуждайте)"
"Она теперь выглядит как из фильма "Пила", то есть как тот жуткий маникен..."
Напомним, "Я никому не нужна": подробности попытки самоубийства звезды шоу "От пацанки до панянки".
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