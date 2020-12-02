Звезда Инстаграм Анастасия Покрищук вызывает разные эмоции у публики из-за своей необычной внешности

Бывшая участница шоу "Від пацанки до панянки" потратила около 60 тыс. гривен на то, чтобы "нарастить" себе скулы. У девушки ушел примерно год, дабы ее лицо приняло формы, которые мы наблюдаем сегодня, говорится в сюжете "ТСН".

Причем наколола скулы Анастасия себе сама - филерами, которыми обычно увеличивают губы.

По словам Покрищук, в первую очередь, необычная внешность дает ей чувство самоудовлетворения, тем более, что она стала известна на весь мир. Девушке льстит, что у нее берут интервью зарубежные СМИ. Но вот денег пока что ее огромные скулы не приносят.

"Я себя обожаю просто. Ну так мне хотелось себя усовершенствовать. Ну вы же видели, наверно, мои фотографии до, какая-то такая ворона, вообще серая мышь. И еще черные волосики были, как цыганка вообще страшная, ужас. И конечно же мне хотелось сделать себя красивее", - заявила "пацанка".

Девушка старается не замечать негативных комментариев в свою сторону. Многие предполагают, что эксперименты со внешностью связаны, возможно, с какими-то детскими травмами. Однако Анастасия опровергает эти слухи, мол, была единственным и любимым ребенком в семье. Училась в элитной киевской школе и университете имени Тараса Шевченка на психолога.

Родители воспринимают Анастасию такой, какой она есть. А бабушка считает, что изменения во внешности внучки временные.

Пользователи бурно обсуждают интервью с Анастасией: большинство называют метаформозы "уродством", но есть и те, кто считает, что нельзя судить человека по внешности.

"Эх, если б можно было ей мозгов наколоть, то и бабушка не такая грустная была бы"

"Маразм. Господи, люди сходят с ума ....!!!!!"

"Люди живут, так как хотят и кайфуют от этого ♥️ Настя шикарная!"

"Просто жах!!! Кошмарище....не дай Бог приснится😂😂😂"

"Бабуся молодець: «где красиво?» 🤣"

"Она еще и на психолога училась?😮😮😮 Боже упаси пациентов такой психологички"

"Веселая, открытая, класс, ей нравится и слава богу, следите за собой и не осуждайте)"

"Она теперь выглядит как из фильма "Пила", то есть как тот жуткий маникен..."

Напомним, "Я никому не нужна": подробности попытки самоубийства звезды шоу "От пацанки до панянки".

Также Politeka сообщала, что подопечная Фреймут из "Пацанок" вышла замуж: валялась на полу и светила трусами.