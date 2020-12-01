Російський актор і зірка серіалу "Свати" Микола Добринін приємно здивував шанувальників

Сімейне фото актора було опубліковано в Instagram-акаунті "Зірки сватів", який присвячений виключно героям популярного серіалу.

На знімку щасливий Микола Добринін сидить в компанії двох дітей і розкішної дружини, чиї форми навіть не снилися колезі актора Олесі Железняк, яка зіграла в "Сватах" роль його "коханої" Лариси Буханкіної.

"Микола Добринін з сім'єю", - йдеться у підписі до нового знімка.

Публікація припала до душі фанатам "Сватів", які завалили актора Миколи Добриніна з близькими десятками захоплених коментарів.

"Щастя, здоров'я вам. Ви Класні", "Люблю", "грає від душі, відмінний актор"," дружина - красуня", " щастя Вашій родині! Талановитий актор, дуже люблю дивитися ваші роботи, особливо серйозні ролі", "Мітяй-супер". "Ваше прізвище відповідає вам, такий же добрий", " Хороший артист! Щастя вашій родині", "яка красива сім'я", - написали вони під постом.

Варто відзначити, що актриса Олеся Железняк з'явилася в "Сватах" в 2010 році і зіграла там роль Лариси Буханкіної - дружини Мітяя.

Комедійна артистка органічно вписалася в акторський ансамбль, куди увійшли Федір Добронравов, Тетяна Кравченко, Анатолій Васильєв, Людмила Артем'єва, Микола Добринін. Пізніше Олеся з'явилася у всіх наступних сезонах цього комедійного серіалу.

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