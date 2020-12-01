Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова розбурхала несподіваним фото на снігу
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала знімок у зв'язку з наступ календарної зими.
"З 1 днем зими, мої хороші . Я вже на зйомках🎥 ✊ 🏻. А які у вас плани на грудень?",- написала артистка.
Бузова відображена в шапці-вушанці і рукавицях з білим хутром. При цьому плечі співачки абсолютно голі. Деяким користувачам мережі, що співачка занадто роздягнена, як для зими.
Волога Ельза Хоск з Victoria's Secret наробила шуму видом в шкірі і корсеті: "Як жарко"
"Аж гидко": Молода дружина Преснякова в прозорій сукні втекла на тусовки через місяць після пологів
Ратаковськи побалувала своїми соковитими об'ємами в занадто сміливому декольте: "Гідна заздрості"
Тарзан після зради Корольовій вляпався в новий скандал: "Як можна було сісти на..."
"Оля ти просто красуня🔥 🔥 🔥"» " яка ти красива😍", " суперське фото, дуже підходить до сьогоднішнього дня», «Олечка дуже добре виглядаєш», «Боже як красиво», «ось це ідеальне уособлення зими! З такою зимою можна цілий рік жити, протягом пари сотень років поспіль!", "Снігуронька», «як у зимовій казці", " яка мила! Очееень зворушлива, але завжди намагається бути сильною!", "Бузова, одягнися. Зима настала, так " » - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні: "жахливе...".
Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала: "ти була прекрасна, дівчинка моя".
Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію: "досить поганити...".