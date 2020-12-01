Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова розбурхала несподіваним фото на снігу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала знімок у зв'язку з наступ календарної зими.

"З 1 днем зими, мої хороші . Я вже на зйомках🎥 ✊ 🏻. А які у вас плани на грудень?",- написала артистка.

Бузова відображена в шапці-вушанці і рукавицях з білим хутром. При цьому плечі співачки абсолютно голі. Деяким користувачам мережі, що співачка занадто роздягнена, як для зими.

"Оля ти просто красуня🔥 🔥 🔥"» " яка ти красива😍", " суперське фото, дуже підходить до сьогоднішнього дня», «Олечка дуже добре виглядаєш», «Боже як красиво», «ось це ідеальне уособлення зими! З такою зимою можна цілий рік жити, протягом пари сотень років поспіль!", "Снігуронька», «як у зимовій казці", " яка мила! Очееень зворушлива, але завжди намагається бути сильною!", "Бузова, одягнися. Зима настала, так " » - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні: "жахливе...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала: "ти була прекрасна, дівчинка моя".

Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію: "досить поганити...".