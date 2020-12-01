Молодий чоловік, який брав участь у створенні хітів групи "Тату", трагічно пішов з життя

Про це пише Радіо КП.

У 1999 році була створена група "Тату" за участю солісток Олени Катіної і Юлії Волкової.

Знаменитими прокинулися не тільки дівчата, а й фахівці, які працювали разом з групою і брали участь у створенні хітів.

Минулого місяця з'явилася інформація, що трагічно з життя пішов колишній оператор "Тату" Валентин Матвєєв. Тіло чоловіка з важкими пораненнями виявила його сестра.

Через час патологоанатом ошелешив громадськість, заявивши, що Валентина Матвєєва не вбивали і він нібито наклав на себе руки.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що за кілька днів до трагедії про Валентина нібито наводив довідки один з фанатів групи, і це послужило причиною для появи чуток про вбивство, яке нібито скоїв ревнивий шанувальник.

Але в ефірі ростб екс-солістка групи "Тату" Олена Катіна спростувала всі ці домисли. ЗМІ навіть приписували їй роман з цим оператором.

"Я навіть погано його пам'ятаю. Не знаю, чому тут говорять про моїх фанатів. Ні про який роман у нас мови теж не йшло. У нас в принципі романів на роботі не було», — розповіла вона.

Інша екс-вокалістка Юлія Волкова назвала Валентина чуйною людиною, але у неї немає припущень, хто міг зробити таке з оператором.

"Це, звичайно, повний кошмар, жах, що сталося. Мені дуже шкода Валю. Я навіть припустити не можу, хто зробив подібне», — додала співачка в ефірі ток-шоу.

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