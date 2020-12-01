Молодой человек, который участвовал в создании хитов группы "Тату", трагически ушел из жизни

Об этом пишет Радио КП.

В 1999 году была создана группа "Тату" с участием солисток Лены Катиной и Юлии Волковой.

Знаменитыми проснулись не только девушки, но и специалисты, которые работали вместе с группой и участвовали в создании хитов.

В прошлом месяце появилась информация, что трагически из жизни ушел бывший оператор "Тату" Валентин Матвеев. Тело мужчины с тяжелыми ранениями обнаружила его сестра.

Через время патологоанатом ошарашил общественность, заявив, что Валентина Матвеева не убивали и он якобы покончил с собой.

Позже в СМИ появилась информация, что за несколько дней до трагедии о Валентине якобы наводил справки один из фанатов группы, и это послужило причиной для появления слухов об убийстве, которое якобы совершил ревнивый поклонник.

Но в эфире росТВ экс-солистка группы "Тату" Лена Катина опровергла все эти домыслы. СМИ даже приписывали ей роман с этим оператором.

«Я даже плохо его помню. Не знаю, почему тут говорят о моих фанатах. Ни о каком романе у нас речи тоже не шло. У нас в принципе романов на работе не было», — рассказала она.

Другая экс-вокалистка Юлия Волкова назвала Валентина отзывчивым человеком, но у нее нет предположений, кто мог совершить такое с оператором.

«Это, конечно, полный кошмар, ужас, что произошло. Мне очень жаль Валю. Я даже предположить не могу, кто сделал подобное», — добавила певица в эфире ток-шоу.

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