Відома співачка MARUV розповіла про те, як збрехала про свою вагітність заради вигоди

Про це повідомляє Politeka з посиланням на випуск YouTube-шоу "Блеф".

Так, артистка розповіла, що під час навчання в університеті вона провернула аферу заради допуску до складання диплому.

Згідно з правилами шоу, дві знаменитості розповідають один одному історії з життя - деякі з них правдиві, а інші - ні. Мета кожного учасника - відгадати, чи бреше опонент. За правильні відповіді він набирає очки, і той, хто впорався з більшим рахунком, є переможцем.

MARUV розповіла правдиві історії зі студентського життя - вона закінчила престижний київський ВНЗ КПІ.

"Взагалі я розумна людина, не тільки с*акою трушу. Радіофізик, на секунду. Вже був п'ятий курс, вчитися не хотілося - я щільно співала. І, щоб закрити сесію, я білила стелі на кафедрі", - розповіла співачка.

Щоб бути допущеною до захисту диплому, їй необхідно було отримати залік з охорони праці, але лекції майбутня співачка не відвідувала.

"Приходжу, а чувак дуже прискіпливий, але молодий. Я думаю: "Що робити, щоб мене допустили до здачі диплому?". І я прикинулася, що вагітна. Сиділа, корячилась. Ще й збрехала, що у мене 5-й місяць. Але я худнула напередодні так добре. І він каже: "Щось ви не виглядаєте як вагітна". А я йому кажу: "У мене така інтоксикація. Я на збереженні лежала". Це моя перша афера була і, напевно, остання. Стояла, а у мене коліна тряслися. І від того, що я боялася, у мене навіть почали текти сльози. І він мені повірив. І поставив цю охорону праці", - розповіла артистка.

Коли MARUV захистила диплом, на випускному вона виступала перед залом та відрізнялась в цей час особливо стрункими формами. Подивившись у зал, вона побачила викладача з охорони праці, якому збрехала про вагітність. Чоловік вирішив пройти за нею за лаштунки після її виступу, але вона вискочила кулею, щоб не дивитися йому в очі після своєї брехні.

Як відомо, MARUV "прославилась" скандалом в Україні, коли під час Нацвідбору на пісенний конркурс "Євробачення" не змогла сказаати, що Крим - це Україна.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео.

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