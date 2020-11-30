Известная певица MARUV рассказала о том, как солгала о своей беременности ради выгоды

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на выпуск YouTube-шоу "Блеф".

Так, артистка рассказала, что во время учебы в университете она провернула аферу ради допуска к сдаче диплома.

Согласно правилам шоу, две знаменитости рассказывают друг другу истории из жизни - некоторые из них правдивые, а другие - нет. Цель каждого участника - отгадать, лжет ли оппонент. За правильные ответы он набирает очки, и тот, кто справился с болльшим счетом, становится победителем.

MARUV рассказала правдивые истории из студенческой жизни - она окончила престижный киевский ВУЗ КПИ.

"Вообще я умный человек, не только ж*пой трушу. Радиофизик, на секунду. Уже был пятый курс, учиться не хотелось - я плотно пела. И, чтобы закрыть сессию, я белила потолки на кафедре", - рассказала певица.

Чтобы быть допущенной к защите диплома, ей необходимо было получить зачет по охране труда, но лекции будущая певица не посещала.

"Прихожу, а чувак очень придирчивый, но молодой. Я думаю: "что делать, чтобы меня допустили к сдаче диплома?". И я притворилась, что беременна. Сидела, корячилась. Еще и соврала, что у меня 5-й месяц. Но я худела накануне так хорошо. И он говорит: "что-то вы не выглядите как беременная". А я ему говорю: "У меня такая интоксикация. Я на сохранении лежала". Это моя первая афера была и, наверное, последняя. Стояла, а у меня колени тряслись. И от того, что я боялась, у меня даже начали течь слезы. И он мне поверил. И поставил эту охрану труда", - рассказала артистка.

Когда MARUV защитила диплом, на выпускном она выступала перед залом и отличалась в это время особенно стройными формами. Посмотрев в зал, она увидела преподавателя по охране труда, которому солгала о беременности. Мужчина решил пройти за ней за кулисы после ее выступления, но она выскочила пулей, чтобы не смотреть ему в глаза после своей лжи.

Как известно, MARUV "прославилась" скандалом в Украине, когда во время Нацотбора на песенный конркурс "Евровидение" не смогла сказать, что Крым - это Украина.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео.

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