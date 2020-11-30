Клієнти Нової Пошти продовжують скаржитися на пропажу посилок

Нова скарга з'явилася на порталі Otzyvua.

За її словами, в сортувальному центрі Нової Пошти втратили її посилку з оціночною вартістю в 1000 гривень.

Але компанія після довгих розглядів повернула клієнтці тільки 600 гривень. Жінка дивується, чому Нова Пошта в такому випадку змушує платити більше за доставку, якщо страховка посилки марна.

"Придумали причину невиплати - я не можу довести, що отримала від одержувача цю 1000 грн, тому що вона передана готівкою.. Навіщо мені це доводити, якщо я застрахувала посилку не на 200, як всі, а саме на 1000 ?! Причому вартість посилки (а це унікальні вироби ручної роботи) виявилася ще на 600 дорожче (тобто 1600грн), і був виставлений накладений платіж 600 грн. Але фахівці юридичного відділу вирішили, що це і є її ціна, А я просто вирішила заплатити дорожче доставку і змінила страховку на 1000...Маячня і скотство!..",- додала жінка у своїй скарзі.

Підсумовуючи, клієнта задала Новій пошті відразу кілька питань і поцікавилася, чому на сортувальних центрах немає камер і як вони могли втратити її посилку вагою в 2 кг.

"Як можна втратити ящик НП 2 кг? Чому немає камер спостереження? Навіщо встановлюється оціночна вартість і переплачується сума доставки, якщо немає гарантії її відшкодування? Чому сума компенсації не стягується з осіб, винних у втраті? Чому я повинна виплачувати одержувачу суму зі своєї кишені?",- резюмувала вона у своїй скарзі.

Відповіді на відгук від офіційного представника Нової Пошти поки не було.

Варто додати, що це вже далеко не перший випадок за останні тижні, коли клієнти масово скаржаться на пропажу посилок.

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