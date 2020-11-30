Ми юридично не можемо завезти і зареєструвати вакцину проти коронавірусу

Доктор Євгеній Комаровський в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, що він думає про вакцину від коронавірусної інфекції і чи є вона в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Євгеній Комаровський вважає, що на сьогоднішній день число інфекційних хвороб набагато скоротилося, оскільки люди не хочуть в лікарні і носять захисні маски.

"Кількість інфекційних хвороб стало значно менше, тому що люди перестали ходити в поліклініки, перестали заражатися, все-таки маски захищають не тільки від коронавірусу. Перестали робити безліч планових операцій, після цього люди нерідко вмирають після планових операцій", - стверджує доктор Євгеній Комаровський.

За словами Комаровського, виступаючи з інформацією про коронавірус, глава МОЗ Максим Степанов робить неправильно. Крім того, Комаровський висловив свою думку щодо вакцинації від коронавірусу, підкресливши, що ще немає ефективної вакцини.

"Мені відомо про те, що на сьогодні доступної в нашій країні, якісної, перевіреної вакцини немає. Є доступна, але не перевірена, є перевірена, але недоступна. Я за вакцинацію, ми б краще звернули увагу на те, що у нас в країні катастрофічна нестача вакцини від грипу", - заявив Євгеній Комаровський.

Доктор також каже, що на сьогоднішній день в Україні є безліч проблем з плановою вакцинацією для дітей, а сімейні медики займаються тільки коронавірусом. Але Комаровський вважає, що все це відгукнеться для України поганими наслідками.

"Все це нам відгукнеться і дифтерією, і кором, і кашлюком, все це ще буде. Коронавірус погубить величезну кількість здоров'я, незв'язаного безпосередньо з іншими хворобами. Яка кількість депресій, панічних атак. Ми юридично не може завезти і зареєструвати вакцину", - обурено стверджує Євгеній Комаровський.

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