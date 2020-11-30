Мы юридически не можем завезти и зарегистрировать вакцину против коронавируса

Доктор Евгений Комаровский в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что он думает про вакцину от коронавирусной инфекции и есть ли она в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Евгений Комаровский считает, что на сегодняшний день число инфекционных болезней намного сократилось, поскольку люди не хотят в больницы и носят защитные маски.

"Количество инфекционных болезней стало значительно меньше, потому что люди перестали ходить в поликлиники, перестали заражаться, все-таки маски защищают не только от коронавируса. Перестали делать множество плановых операций, после этого люди нередко умирают после плановых операций", - утверждает доктор Евгений Комаровский.

По словам Комаровского, выступая с информацией о коронавирусе, глава Минздрава Максим Степанов делает неправильно. Кроме того, Комаровский высказал свое мнение касательно вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что еще нет эффективной вакцины.

"Мне известно о том, что на сегодня доступной в нашей стране, качественной, проверенной вакцины нет. Есть доступная, но не проверенная, есть проверенная, но недоступная. Я за вакцинацию, мы бы лучше обратили внимание на то, что у нас в стране катастрофическая нехватка вакцины от гриппа", - заявил Евгений Комаровский.

Доктор также говорит, что на сегодняшний день в Украине есть множество проблем с плановой вакцинацией для детей, а семейные медики занимаются только коронавирусом. Но Комаровский считает, что все это откликнется для Украины плохими последствиями.

"Все это нам аукнется и дифтерией, и корью, и коклюшем, все это еще будет. Коронавирус погубит огромное количество здоровья, несвязанного напрямую с другими болезнями. Какое количество депрессий, панических атак. Мы юридически не может завезти и зарегистрировать вакцину", - возмущенно утверждает Евгений Комаровский.

Напомним, что доктор Евгений Комаровский высказал свое мнение по поводу окружения президента Владимира Зеленского.

Как сообщала Politeka, доктор Евгений Комаровский рассказал всю правду о ПЦР-тестах и КТ для проверки наличия коронавируса.

Также Politeka писала, что Евгений Комаровский предупредил украинцев об ухудшении эпидемической ситуации в Украине.