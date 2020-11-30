46-летний фигурист Илья Авербух обиделся, что его называют "свахой" из-за романа Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева
Об этом пишут РИА Новости.
Как известно, за многолетнюю историю шоу "Ледниковый период" между участниками были романы.
Но сам Илья Авербух не согласен с тем, что именно лед способствует налаживанию исключительно личных отношений между звездами шоу-бизнеса и спортсменами.
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"Сейчас десятый юбилейный сезон "Ледникового периода", но были еще проекты "Лед и пламень", "Болеро", "Танцуй" — ну да, две-три истории, и то неподтвержденные и не закончившиеся никакими отношениями, случались. Но это происходит и на съемочных площадках фильмов и других проектов. Мне грустно, потому что такой цели вообще нет... Но вот какая-то дубина написала: "Авербух у нас теперь сваха", - возмутился известный российский фигурист.
Также Илья Авербух при общении с журналистами затронул отношения Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева, котоыре также завязались на льду.
«Назовите мне хоть одну пару, которая реально после "Ледникового периода" стала жить вместе, кроме Насти и Пети, которые познакомились опять же не в моем проекте», - добавил он в комментарии.
Ранее мы уже рассказывали, что Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, но близкие ограждают ее от лишнего внимания со стороны журналистов.
Более того, из-за тяжелой болезни сильно изменилась внешность звезды "Моей прекрасной няни", но актриса продолжает проходить реабилитацию.
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