Американська фітнес-модель Соммер Рей захопила фанатів бездоганним тілом, примірявши тісне бікіні

Як повідомляє Politeka, фотографії знаменитість вирішила опублікувати у себе в Instagram.

"Знижки на чорну п'ятницю закінчуються сьогодні", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Соммер Рей позує в тісному бікіні, показуючи бездоганні достоїнства фігури з різних ракурсів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Ух ти, які пружні персики", " мило. Дуже мило", "ти підкорила моє серце, красуня«," дуже круто виглядаєш!",- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що американська фітнес-модель Соммер Рей захопила домашнім виглядом в топі й коротеньких шортиках.

Молода знаменитість ділиться новими фото досить активно, адже завжди намагається прорекламувати одяг, яку почала випускати після відкриття свого магазину. Спортсменка активно підкреслює форми коротенькими топами, лосинами й шортами, а також демонструє особисто на собі, як виглядає її одяг для фітнес-красунь.

Вдома ж Соммер не носить нічого відвертого, але особисті Селфі набирають досить велику кількість переглядів.

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