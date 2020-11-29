Американська фітнес-модель Соммер Рей захопила фанатів бездоганним тілом, примірявши тісне бікіні
Як повідомляє Politeka, фотографії знаменитість вирішила опублікувати у себе в Instagram.
"Знижки на чорну п'ятницю закінчуються сьогодні", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Соммер Рей позує в тісному бікіні, показуючи бездоганні достоїнства фігури з різних ракурсів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Ух ти, які пружні персики", " мило. Дуже мило", "ти підкорила моє серце, красуня«," дуже круто виглядаєш!",- пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що американська фітнес-модель Соммер Рей захопила домашнім виглядом в топі й коротеньких шортиках.
Молода знаменитість ділиться новими фото досить активно, адже завжди намагається прорекламувати одяг, яку почала випускати після відкриття свого магазину. Спортсменка активно підкреслює форми коротенькими топами, лосинами й шортами, а також демонструє особисто на собі, як виглядає її одяг для фітнес-красунь.
Вдома ж Соммер не носить нічого відвертого, але особисті Селфі набирають досить велику кількість переглядів.
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