Американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила фанатов безупречным телом, примеряв тесное бикини
Как сообщает Politeka, фотографии знаменитость решила опубликовать у себя в Instagram.
«Скидки на черную пятницу заканчиваются сегодня», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Соммер Рей позирует в тесном бикини, показывая безупречные достоинства фигуры с разных ракурсов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Ух ты, какие упругие персики», «мило. Очень мило», «ты покорила мое сердце, красотка», «очень круто выглядишь!», - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила домашним видом в топе и коротеньких шортиках.
Молодая знаменитость делится новыми фото довольно активно, ведь всегда старается прорекламировать одежду, которую начала выпускать после открытия своего магазина. Спортсменка активно подчеркивает формы коротенькими топами, лосинами и шортами, а также демонстрирует лично на себе, как выглядит ее одежда для фитнес-красоток.
Дома же Соммер не носит ничего откровенного, но личные селфи набирают довольно большое количество просмотров.
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