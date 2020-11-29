Американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила фанатов безупречным телом, примеряв тесное бикини

Как сообщает Politeka, фотографии знаменитость решила опубликовать у себя в Instagram.

«Скидки на черную пятницу заканчиваются сегодня», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Соммер Рей позирует в тесном бикини, показывая безупречные достоинства фигуры с разных ракурсов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ух ты, какие упругие персики», «мило. Очень мило», «ты покорила мое сердце, красотка», «очень круто выглядишь!», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила домашним видом в топе и коротеньких шортиках.

Молодая знаменитость делится новыми фото довольно активно, ведь всегда старается прорекламировать одежду, которую начала выпускать после открытия своего магазина. Спортсменка активно подчеркивает формы коротенькими топами, лосинами и шортами, а также демонстрирует лично на себе, как выглядит ее одежда для фитнес-красоток.

Дома же Соммер не носит ничего откровенного, но личные селфи набирают довольно большое количество просмотров.

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