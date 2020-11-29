Відома російська співачка Лоліта Мілявська показала, який у неї настрій

На кадрах Лоліта позує в чорній напівпрозорій сукні з великим декольте. Красуня доповнила образом великим намистом, яке ідеально підкреслило цибулю Мілявської. Після цього в кадрі з'явився чоловік у футболці і штанях, який обійняв співачку і поцілував. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вогники!) прекрасний настрій, який передаємо Вам з Колею", - написала Лоліта.

"Ти як тростинка!!!",- написала українська співачка Оля Полякова.

Фанати поставили подивилися ролик більше 150 разів і написали коментарі:

"Я так розумію, новорічне звернення Президента вже можна не записувати про 2020 краще не скажеш", "вогонь", " Без зайвих слів! Доповнити більше нічим", "обожнюю вас Лоліта ви як завжди шокуєте нас", "Лоліта, ви неймовірно виглядаєте", "не втрачаєш запалу".

Повідомлялося, що співачка Лоліта Мілявська висловилася про українську мову.

За її словами, з часом Українська мова сильно змінилася, а її словниковий запас значно зменшився.

"У мені немає української крові. Я там жила, раніше мову знала, але тепер малий словниковий запас. Українська мова дуже змінилася з часів Франка, Шевченка, Лесі Українки. Це була така породиста мова", - сказала Лоліта.

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