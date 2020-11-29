Переможниця шоу "Холостяк-10" і модель Даша Ульянова показала свого батька

Як передає Politeka.net, зворушливий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"ТАТО", - коротко підписала Даша знімок, на якому позувала в обіймах рідної людини.

Одягалася зірка ТБ вже в звичайні для себе короткі шкіряні шорти і куртку.

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Шанувальники Даші розчулилися сімейним кадром і не скупилися на лісові коментарі.

"Найдорожче, що є у нас це батьки","Найголовніший чоловік", " Боже мій, це так мило", "Папа крутий! Даша Ти теж велика розумниця!", "Як же я хочу обіймів тата... Ви щасливіші за багатьох у цьому світі", "Бомба фотка...просто ... фото з татом неперевершені !!! - писали під знімком.



Раніше Даша опублікувала спокусливий знімок, на якому позувала в чорному боді з вирізами. Свій образ вона доповнила накидкою, а ніжку виставила вперед. Даша залишила волосся розпущеним, розвернувшись боком до об'єктива камери.

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