Переможниця шоу "Холостяк-10" і модель Даша Ульянова показала свого батька
Як передає Politeka.net, зворушливий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
"ТАТО", - коротко підписала Даша знімок, на якому позувала в обіймах рідної людини.
Одягалася зірка ТБ вже в звичайні для себе короткі шкіряні шорти і куртку.
Українка з 13-м розміром бюста ледве вмістила всю свою красу в "золотому" декольте: "Дійсно привабливі"
62-річна Шерон Стоун повторила свій коронний номер, приголомшивши видом в розкритій блузці: "Основний інстинкт"
Фігуриста Анфіса Чехова кокетливо задерла спідницю, викликавши заздрість: "Красиво жити не заборониш"
"Наречена" Харламова пограла бюстом в мереживах, міркуючи про розміри: "Краще та, у якої великі..."
Шанувальники Даші розчулилися сімейним кадром і не скупилися на лісові коментарі.
"Найдорожче, що є у нас це батьки","Найголовніший чоловік", " Боже мій, це так мило", "Папа крутий! Даша Ти теж велика розумниця!", "Як же я хочу обіймів тата... Ви щасливіші за багатьох у цьому світі", "Бомба фотка...просто ... фото з татом неперевершені !!! - писали під знімком.
Раніше Даша опублікувала спокусливий знімок, на якому позувала в чорному боді з вирізами. Свій образ вона доповнила накидкою, а ніжку виставила вперед. Даша залишила волосся розпущеним, розвернувшись боком до об'єктива камери.
Нагадаємо, спокуслива Ульянова з "Холостяка" довела до божевілля, зігнувшись на ліжку: "вишенька на торті…"
Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "майбутня зірка"