Переможниця шоу "Холостяк-10" і модель Даша Ульянова показала свого батька

Як передає Politeka.net, зворушливий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"ТАТО", - коротко підписала Даша знімок, на якому позувала в обіймах рідної людини.

Одягалася зірка ТБ вже в звичайні для себе короткі шкіряні шорти і куртку.

Шанувальники Даші розчулилися сімейним кадром і не скупилися на лісові коментарі.

"Найдорожче, що є у нас це батьки","Найголовніший чоловік", " Боже мій, це так мило", "Папа крутий! Даша Ти теж велика розумниця!", "Як же я хочу обіймів тата... Ви щасливіші за багатьох у цьому світі", "Бомба фотка...просто ... фото з татом неперевершені !!! - писали під знімком.















