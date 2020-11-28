Популярний український співак Олег Винник влаштував жаркий виступ красуням з "Дизель шоу"

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці

"Олег Винник хотів присвятити пісню всім дівчатам з "Дизель Шоу", але довелося переспівувати куплет кілька разів! І присвячувати пісню кожній з чотирьох дам», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Винник виконує запальну пісню, через що красуні з «Дизель Шоу» практично зчепилися прямо на сцені, на очах у глядачів.

«Ого, як постаралися», «дівчатка з Дизель Шоу кращі», «клас, обожнюю вас» « «прикольний номер, браво», «і все-таки Віка найбільш емоційна», «ви – генії гумору», «Люблю вас і в Дизель Шоу реально всі дівчата красиві! Що Вікторія, що Яна або Маруся, для мене як глядача вони дуже красиві! Класну пісню заспівав Олег наприкінці», «Віка - сама гуморна! І всі дівчата-ой, молодці, красуні, розумниці: і Яна, і Віка, і Маруся! І, звичайно ж, «бабуся» - Євген Сморигін!»- пишуть користувачі.

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