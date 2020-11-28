Легкоатлетка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою спортсменкою світу, захопила бездоганними ногами в сукні з розрізами

Кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram, розповідає Politeka.

"Магічний ранок", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Шмідт демонструє бездоганну фігуру, примірявши вечірню сукню з розрізами. При цьому красуня також показує шалено красивий захід, елегантно позуючи на тлі моря. Шанувальники високо оцінили красу кумира, про що говорять коментарі під постом.

"Малятко на висоті», «Лепота», «чудовий вид», «наймиліша дівчинка у світі», «Ти ангел в реальному світі», «хороший вечір, точніше», «вау, виглядаєш на мільйон», - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, спортсменка Аліса Шмідт, яка була визнана найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала, як проводить відпустку.

На фото Аліса позує в Білій міні-спідниці й кофті. Волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила кросівками і чорною сумочкою. Дівчина стояла на доріжці, демонструючи ідеальні ніжки. Як відомо, цього року Шмідт вирушила на відпочинок до Греції.

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