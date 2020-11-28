Легкоатлетка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою спортсменкою світу, захопила бездоганними ногами в сукні з розрізами
Кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram, розповідає Politeka.
"Магічний ранок", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Шмідт демонструє бездоганну фігуру, примірявши вечірню сукню з розрізами. При цьому красуня також показує шалено красивий захід, елегантно позуючи на тлі моря. Шанувальники високо оцінили красу кумира, про що говорять коментарі під постом.
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"Малятко на висоті», «Лепота», «чудовий вид», «наймиліша дівчинка у світі», «Ти ангел в реальному світі», «хороший вечір, точніше», «вау, виглядаєш на мільйон», - пишуть вони.
Як повідомлялося до цього, спортсменка Аліса Шмідт, яка була визнана найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала, як проводить відпустку.
На фото Аліса позує в Білій міні-спідниці й кофті. Волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила кросівками і чорною сумочкою. Дівчина стояла на доріжці, демонструючи ідеальні ніжки. Як відомо, цього року Шмідт вирушила на відпочинок до Греції.
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