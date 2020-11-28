Легкоатлетка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой спортсменкой мира, восхитила безупречными ногами в платье с разрезами
Кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram, рассказывает Politeka.
«Магическое утро», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Шмидт демонстрирует безупречную фигуру, примеряв вечернее платье с разрезами. При этом красотка также показывает безумно красивый закат, элегантно позируя на фоне моря. Поклонники высоко оценили красоту кумира, о чем говорят комментарии под постом.
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«Малышка на высоте», «Лепота», «великолепный вид», «самая милая девочка в мире», «ты ангел в реальном мире», «хороший вечер, точнее», «вау, выглядишь на миллион», - пишут они.
Как сообщалось до этого, спортсменка Алиса Шмидт, которая была признана самой красивой легкоатлеткой мира, показала, как проводит отпуск.
На фото Алиса позирует в белой мини-юбке и кофте. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила кроссовками и черной сумочкой. Девушка стояла на дорожке, демонстрируя идеальные ножки. Как известно, в этом году Шмидт отправилась на отдых в Грецию.
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