До чого потрібно готуватися

Глава МОЗ Максим Степанов пояснив, коли COVID-19 в Україні піде на спад

Про ситуацію з коронавірусом в Україні глава МОЗ розповів в інтерв'ю 24 каналу.

За словами міністра охорони здоров'я, досить непростий період з коронавірусом в Україні протримається як мінімум до березня – квітня 2021 року.

Він також додав, що поки буде важко, буде чимала кількість хворих на коронавірус в українських лікарнях. Україні буде досить складно проходити цей період.

Степанов вважає, що відразу після того, як в Україну привезуть вакцину і почнуть прищеплювати нею людей, це безпосередньо відіб'ється на цифрах і кількості пацієнтів в лікарнях.

Нагадаємо, станом на суботу, 28 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 62 млн осіб. За минулий день виявлено 613 146 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 42,7 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 164 тис., Індії – 41 тис. і Бразилії – 33 тис.

Станом на ранок 28 листопада в Україні офіційно підтверджено 709 701 випадок коронавірусної інфекції. З них 16 294 – виявлені за минулу добу, що також стало рекордом з початку епідемії.

Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

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