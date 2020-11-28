Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
О ситуации с коронавирусом в Украине глава Минздрава рассказал в интервью 24 каналу.
По словам министра здравоохранения, достаточно непростой период с коронавирусом в Украине продержится как минимум до марта – апреля 2021 года.
Он также добавил, что пока будет трудно, будет немалое количество больных COVID-19 в украинских больницах. Украина будет достаточно сложно проходить этот период вируса.
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Степанов считает, что сразу после того, как в Украину привезут вакцину и начнут прививать ею людей, это напрямую отразится на цифрах и количества пациентов в больницах.
Напомним, по состоянию на субботу, 28 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 62 млн человек. За минувший день выявлено 613 146 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 42,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 164 тыс., Индии – 41 тыс. и Бразилии – 33 тыс.
По состоянию на утро 28 ноября в Украине официально подтвержден 709 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 16 294 – обнаружены за прошедшие сутки, что также стало рекордом с начала эпидемии.
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Как сообщала Politeka, в Украине могут вырасти случаи заболевания вирусом, названа основная причина.
Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.