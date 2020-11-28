Українська співачка MARUV в черговий раз здивувала користувачів мережі

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка MARUV, відома своїми скандальними витівками, вирішила піти далі. Анна Корсун радісно поділилася знімками зі зйомок нового кліпу.

Зокрема, свіжі знімки зі зйомок кліпу на пісню "Есть только миг", що стала саундтреком до нового російського серіалу "Перевал Дятлова".



На одному зі знімків співачка приміряла на себе роль скелелазки і продемонструвала декорації кліпу: об'ємний светр, шарф, куртка і гірськолижне обмундирування.

Разом з MARUV в зйомках взяв участь молодий російський блогер і виконавець Даня Мілохін, фото з яким вона також показала - Анна позувала притулившись до Мілохіна, злегка обійнявши його за плечі.

А на останніх знімках вона позувала в чорній сорочці з кокетливо розстебнутими верхніми гудзиками і пишними рукавами. Свій лук вона доповнила лаконічними прикрасами: кільцями і ланцюжками. На її обличчі ледь помітний макіяж, який привніс в її образ легкості.

Багато фанатів ледве стрималися від краси співачки і написали в коментарях, що вона "занадто красива". Крім того, багато фанатів, які вже слухали пісню, зовсім не оцінили виконання знаменитостей і засипали хвилею негативних коментарів.

"Чесно? Х*рово ви її переспівали. Той випадок, коли оригінал краще. Об'єктивно", "😍Марув вона така, в будь-якому образі красуня", "можливо скажу негарно, але таким фітом ви принизили себе як артистку", " залишається дуже неприємне враження...", "яка миленька", " Аня, ти чарівна!!!", "Яка ж ти прекрасна🍓".

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео.

А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ лучших поз для фотосесії.

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни.