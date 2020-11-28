Курс валют змусить українців понервувати, адже долар посилить тиск на гривню

На найближчий тиждень аналітики очікують помірного зростання курсу долара до гривні. Крім того, ймовірність введення жорсткого карантину все більше тисне на ринок і на настрої імпортерів, які значно знизили активність, передає Обозреватель.

Як повідомив аналітик Вадим Іосуб на початку грудня долар на міжбанку буде торгуватися поблизу 28,6 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,5/28,7 грн.

За прогнозами Андрія Шевчишина найближчим часом гривня продовжить рухатися поблизу досягнутих рівнів зі спробами вийти з діапазону 28,45-28,5 гривень за долар.

З ними згоден і аналітик Андрій Гойлов, який очікує подальшого зростання долара до рівня 28,50. Він пояснює, що заяви МВС по 4-тижневий локдаун негативно впливають на настрої інвесторів.

Нагадаємо, що курс валют в Україні 28 листопада змінить настрій, гривню після вихідних чекає неймовірний тиск від долара і євро.

Таким є прогноз фахівців з НБУ. Так, курс валют в Україні 28 листопада буде наступним: 100 доларів – 2844,28 грн; 100 євро - 3384,55 грн.

Уточнимо, що в понеділок стодоларовий долар підскочить до 2,53 пункту. Основний удар по гривні припаде від євро, який на міжбанківському рівні подорожчає на 11,41 пункту.

Нагадавши, НБУ доб'є українців новим курсом валют, долар натисне на гривню.

Як повідомляла Politeka, гривня втратила ніс долару і євро, в НБУ озвучили несподіваний прогноз.

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