Фітнес-модель Соммер Рей зі Сполучених Штатів вразила розкішною фігурою під час гри в теніс

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість розмістила у себе в Instagram.

Так, красуня позує під час гри в теніс в тісних лосинах, демонструючи пружний «горішок» перед камерою. У руці Рей тримає м'яч для гри і ракету, грайливо при цьому заглядаючи в кадр.

«Хочеться тебе поцілувати, моя солодка», «Ти королева», «чорт, Рей, давай зіграємо в теніс», «що за крихітка – хороша до неможливості», «монстр», «вау, до чого ж ти чудово виглядаєш», - пишуть її шанувальники.

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Знаменита блогер і модель Соммер Рей розповідає про своє життя і тренування кожен день, публікуючи безліч кадрів в сторі і в основній стрічці профілю. Дівчина почала займатися в посиленому режимі ще з підліткового віку, так як їй особисто допомагала мама – знаменитий американський бодібілдер.

Тепер Рей вважається однією з найпопулярніших фітнес-блогерш в соціальній мережі і намагається показувати якомога більше сміливих кадрів.

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