Популярна українська співачка Ольга Полякова висловила свою думку з приводу карантину в Україні та того, як від цього страдає шоу-бізнес

Як передає Politeka, про це вона сказала в ефірі програми "Право на владу".

Артистка переконана, що повний локдаун в країні "знищить артистів", якщо влада не почне про них думати.

Вона наголосила, що під час пандемії багато представників шоу-бізнесу залишилися без роботи. При цьому співачка зазначила, що до карантину артисти "вже звикли", а ось локдаун, на її думку, може добити шоу-бізнес.

"Для музичного бізнесу страшні і карантин, і локдаун. І я навіть не знаю, що страшніше. Карантин вже у нас давно, ми вже до нього просто звикли. А повний локдаун в нашому бізнесі теж вже давно: концертів у нас немає і не передбачається. За цей час я просто зрозуміла, що ми нікому не потрібні. І порятунок країни... "Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих". Тому я, чесно кажучи, вже втомилася "шашкою махати". Півроку тому я говорила у вашій студії, що музичний бізнес дуже сильно вразливий, що це не тільки зірки, а тисячі музикантів, артистів. До цієї сфери потрібен особливий підхід. Але нас ніхто не чує, про нас ніхто не думає. І те, що у нас зовсім немає роботи і не буде в найближчий рік - це нікого не хвилює", - заявила Полякова.

Втім, співачка переконана, що українці зможуть все подолати.

"Звичайно, важко всім, але українці мають серйозний, потужний імунітет проти будь-яких потрясінь. Ми підприємливі, сильні, спритні - і ми виживемо", - підсумувала вона.

Як відомо, в рамках введеного в Україні карантину заборонені масові заходи, тому всі концерти в закритих залах були скасовані. Втім, проводилися деякі фестивалі - під відкритим небом, коли небезпека зараження не така висока. Зокрема, сама Оля Полякова давала концерт на День міста в Харкові, через що зазнала жорсткої критики.

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