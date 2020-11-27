Актор Меттью Перрі скоро покине ряди холостяків

Стало відомо, що 51-річна зірка популярного американського серіалу "Друзі" зробив пропозицію своїй дівчині - Моллі Гервіц. Наречена молодша за актора на 22 роки.

Примітно, що Перрі ще ніколи у своєму житті не узаконював відносин. Після того, як він в 2012 році розірвав 6-річний роман з актрисою Ліззі Каплан, довгий час був холостяком.

Виданню Рeople Меттью зізнався: "Я вирішив одружитися. На щастя, зустрічаюся з найвеличнішою жінкою на планеті".

Відзначимо, 29-річна кохана актора є продюсером і агентом по талантам.

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Про роман Меттью і Моллі стало відомо в січні цього року. Навесні ходили чутки про розрив відносин, але, очевидно, пристрасті вляглися і пара встояла перед неприємностями.

Раніше ми повідомляли, Меттью Перрі близько двох років не з'являвся на публіці, а його «повернення» стало причиною для обговорень.

У Нью-Йорку папараці зняли актора, зовнішній вигляд якого шокував шанувальників. На фото помітно, як сильно він поправився, більш того виглядав неохайно. Його одяг був у плямах й увесь зім'ят, а на обличчі - довга щетина та дивна мітка.
У Мережі відзначали те, що руки актора здаються розпухлими, а його нігті занадто довгі та недоглянуті.
Під час зйомок "Друзів" Перрі страждав від наркоманії і депресії - в 1997 році актор пройшов місячну програму лікування вікодінової залежності. У лютому 2001 року він знову потрапив в реабілітаційний центр через залежність від медичних препаратів, а також ще й від амфетамінів з алкоголем.
Знімки, що з'явилися в Мережі, викликали чутки про те, що до актора повернулися старі недуги.