Актор Меттью Перрі скоро покине ряди холостяків

Стало відомо, що 51-річна зірка популярного американського серіалу "Друзі" зробив пропозицію своїй дівчині - Моллі Гервіц. Наречена молодша за актора на 22 роки.

Примітно, що Перрі ще ніколи у своєму житті не узаконював відносин. Після того, як він в 2012 році розірвав 6-річний роман з актрисою Ліззі Каплан, довгий час був холостяком.

Виданню Рeople Меттью зізнався: "Я вирішив одружитися. На щастя, зустрічаюся з найвеличнішою жінкою на планеті".

Відзначимо, 29-річна кохана актора є продюсером і агентом по талантам.

Про роман Меттью і Моллі стало відомо в січні цього року. Навесні ходили чутки про розрив відносин, але, очевидно, пристрасті вляглися і пара встояла перед неприємностями.

Раніше ми повідомляли, Меттью Перрі близько двох років не з'являвся на публіці, а його «повернення» стало причиною для обговорень.