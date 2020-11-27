Актор Меттью Перрі скоро покине ряди холостяків
Стало відомо, що 51-річна зірка популярного американського серіалу "Друзі" зробив пропозицію своїй дівчині - Моллі Гервіц. Наречена молодша за актора на 22 роки.
Примітно, що Перрі ще ніколи у своєму житті не узаконював відносин. Після того, як він в 2012 році розірвав 6-річний роман з актрисою Ліззі Каплан, довгий час був холостяком.
Виданню Рeople Меттью зізнався: "Я вирішив одружитися. На щастя, зустрічаюся з найвеличнішою жінкою на планеті".
Відзначимо, 29-річна кохана актора є продюсером і агентом по талантам.
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Про роман Меттью і Моллі стало відомо в січні цього року. Навесні ходили чутки про розрив відносин, але, очевидно, пристрасті вляглися і пара встояла перед неприємностями.
Раніше ми повідомляли, Меттью Перрі близько двох років не з'являвся на публіці, а його «повернення» стало причиною для обговорень.
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