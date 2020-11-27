Актер Мэттью Перри скоро покинет ряды холостяков
Стало известно, что 51-летняя звезда популярного американского сериала "Друзья" сделал предложение своей девушке - Молли Гервиц. Невеста младше актера на 22 года.
Примечательно, что Перри еще никогда в своей жизни не узаконивал отношений. После того, как он в 2012 году разорвал 6-летний роман с актрисой Лиззи Каплан, долгое время был холостяком.
Изданию Рeople Мэттью признался: «Я решил жениться. К счастью, встречаюсь с величайшей женщиной на планете».
Отметим, 29-летняя возлюбленная актера является продюсером и агентом по талантам.
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О романе Мэттью и Молли стало известно в январе этого года. Весной ходили слухи о разрыве отношений, но, очевидно, страсти улеглись и пара устояла перед неприятностями.
Ранее мы сообщали, Мэттью Перри около двух лет не появлялся на публике, а его «возвращение» стало причиной для обсуждений.
Напомним о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.
Как сообщала Politeka , что Дженнифер Энистон боится, что Джастин Теру может рассказать журналистам подробности их брака
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