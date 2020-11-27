Актер Мэттью Перри скоро покинет ряды холостяков

Стало известно, что 51-летняя звезда популярного американского сериала "Друзья" сделал предложение своей девушке - Молли Гервиц. Невеста младше актера на 22 года.

Примечательно, что Перри еще никогда в своей жизни не узаконивал отношений. После того, как он в 2012 году разорвал 6-летний роман с актрисой Лиззи Каплан, долгое время был холостяком.

Изданию Рeople Мэттью признался: «Я решил жениться. К счастью, встречаюсь с величайшей женщиной на планете».

Отметим, 29-летняя возлюбленная актера является продюсером и агентом по талантам.

О романе Мэттью и Молли стало известно в январе этого года. Весной ходили слухи о разрыве отношений, но, очевидно, страсти улеглись и пара устояла перед неприятностями.

Ранее мы сообщали, Мэттью Перри около двух лет не появлялся на публике, а его «возвращение» стало причиной для обсуждений.