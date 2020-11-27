Клієнти продовжують скаржитися на "беззаконня" серед співробітників Нової Пошти
Про це йдеться у скарзі, яка була опублікована на порталі Otzyvua.
За словами клієнтки, вона раніше чула, що посилки можуть пропадати на Новій пошті, і тепер вона особисто зіткнулася з подібною проблемою.
"Не хотілося вірити чуткам, але ось відправлена мною посилка з Полтави з відділення N5 в місто Красилів дійшла не в повному обсязі, мало того збоку у посилки відсутня частина коробки, відправляла речі, допомагав до відділення донести син, виявилося що частина речей взагалі зникла з посилки!",- дивується жінка.
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На гарячій лінії Нової Пошти їй порадили написати скаргу, щоб вони могли "розібратися" з проблемою.
"Речей немає, хто і де витягнув, як довести? Тепер треба все фотографувати, складати опис посилки, змусити їх розписатися! Злодійство за це карати не тільки співробітників, а й начальство ! Крім цього, посилки не зважуються, оператор на око визначає в яку коробку помістити, природно і стягується за це відповідна плата", - емоційно підсумувала незадоволена клієнтка.
З аналогічною проблемою зіткнувся інший клієнт Роман. За його словами, на одному з відділенні Нової Пошти у нього з посилки нібито зникла валюта.
Вислухавши скаргу, внутрішня безпека Нової Пошти заявила, що факту крадіжки нібито немає.
"Добрий вечір, наприкінці минулого тижня у мене розкрили посилку на відділенні Нова пошта №1 місто Київ, вкрали валюту. Внутрішня безпека не побачила факту крадіжки, як кажуть вони, такий випадок не поодинокий, не раджу цього перевізника, внутрішня безпека напевно в темі", - підсумував він у своїй скарзі.
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