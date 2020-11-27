Популярна телеведуча Надія Матвєєва зізналася, як пройшло її дитинство з батьком-алкоголіком
Відвертий пост з'явився в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
За її словами, вона пережила 14 років домашнього насильства, оскільки рідний батько зловживав алкоголем.
"14 років домашнього насильства. Це моє дитинство. Тато, звичайно, любив мене, але алкоголізм поступово вбиває і почуття і особистість. На цьому дитячому фото я схожа на нього і щиро сподіваюся, що ось-ось тато перестане повертатися додому п'яним і не буде криків, скандалів і моторошного страху, що він вдарить маму", - зізналася Надія Матвєєва і додала, що міліція ніяк не допомагала, а радянський суд відмовляв матері в розлученні.
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Після смерті батька телеведуча продовжує піклуватися про матір. Незважаючи на всі проблеми, Надія Матвєєва все одно вдячна батькам за життя.
Вона також закликала жінок не мовчати про насильство в сім'ї, оскільки на сьогоднішній день у світі 30% жінок піддавалися знущанням з боку чоловіків.
"Я розумію, що вам, можливо, складно буде коментувати цей текст. Але навіть якщо не знайдеться слів, прошу, залиште в коментарях помаранчеве серце. Цей колір-символ міжнародної акції", - резюмувала Надія Матвєєва у відвертій публікації.
Користувачі подякували їй за щирість і відкритість, ледь стримуючи сльози.
"Моя історія, дитинства не було, ненавиджу цей період, батьки вже на небесах, але дуже важко це згадати", "Читаю і сльози на очах... У мене було таке ж дитинство... Добре, що зараз піднімаються такі теми, є центри допомоги жінкам, які страждають від домашнього насильства", "звичайно не можна мовчать, є жінки які не йдуть і не подають на розлучення і тримають дітей в "заручниках", "у нас в сім'ї також батько залежить від алкоголю мені дуже близька Ваша ситуація", "ви виросли сильною, незалежною жінкою. Здоров'я вам і вашій родині.все Буде добре", - написали вони в коментарях.
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