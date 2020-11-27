Популярная телеведущая Надежда Матвеева призналась, как прошло ее детство с отцом-алкоголиком

Откровенный пост появился в личном микроблоге звезды в Instagram.

По ее словам, она пережила 14 лет домашнего насилия, поскольку родный отец злоупотреблял алкоголем.

"14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства и личность. На этом детском фото я похожа на него и искренне надеюсь, что вот-вот папа перестанет возвращаться домой пьяным и не будет криков, скандалов и жуткого страха, что он ударит маму", - призналась Надежда Матвеева и добавила, что милиция никак не помогала, а советский суд отказывал матери в разводе.

После смерти отца телеведущая продолжает заботиться о матери. Несмотря на все проблемы, Надежда Матвеева все равно благодарна родителям за жизнь.

Она также призвала женщин не молчать о насилии в семье, поскольку на сегодняшний в день в мире 30% женщин подвергались издевательствам со стороны мужчин.

"Я понимаю, что вам, возможно, сложно будет комментировать этот текст. Но даже если не найдется слов, прошу, оставьте в комментариях оранжевое сердце. Этот цвет - символ международной акции", - резюмировала Надежда Матвеева в откровенной публикации.

Пользователи поблагодарили ее за искренность и открытость, едва сдерживая слезы.

"Моя история, детства не было, ненавижу этот период, родители уже на небесах, но очень тяжело это вспомнить", "Читаю и слезы на глазах... У меня было такое же детство... Хорошо, что сейчас поднимаются такие темы, есть центры помощи женщинам, которые страдают от домашнего насилия", "Конечно нельзя молчат ,есть женщины которые не уходят и не подают на развод и держат детей в "заложниках", "У нас в семье также отец зависит от алкоголя мне очень близка Ваша ситуация", "Вы выросли сильной, независимой женщиной. Здоровья вам и вашей семье.все буде добре", - написали они в комментариях.

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