Стало відомо, коли можуть оголосити повну ізоляцію

Українців готують до локдауну, який можуть оголосити наступного місяця

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, коли в Україні буде прийматися рішення про локдаун. Про це він розповів в ефірі "112 Україна".

У грудні планується обговорити рішення про локдаун. За словами міністра, українців попередять про повну ізоляцію за тиждень або за 10 днів до неї.

Як зазначив політик, після карантину вихідного дня можна буде відразу побачити динаміку, адже влада аналізує дані.

Крім того, Степанов нагадав, що, згідно з постановою Кабміну про введення на території України карантину вихідного дня, вихідні 28-29 листопада - останні дні, коли діють карантинні обмеження.

Раніше ми писали, що зараз Кабмін і офіс президента розглядають два варіанти введення локдауну в період новорічних свят. Буде це "легкий" або "важкий" сценарій залежить від темпів поширення китайського вірусу і завантаженості медичної системи.

Раніше повідомлялося, що владі вдається стримувати прогнозоване зростання числа нових випадків китайського вірусу. Зменшенню зростання захворюваності може посприяти повний локдаун, передає сайт президента.

На селекторній нараді головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про стабілізацію тижневої динаміки захворюваності.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді розробили цифрові рішення для боротьби з епідемією в Україні.

Одним з них є використання QR-коду для відвідування публічних місць. Завдяки кодам влада зможе надсилати повідомлення людям, які перебували в закладі із зараженим.