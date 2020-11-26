Відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутболу", показала себе на тренуванні

На фото красуня позує в червоних лосинах і білих кросівках, а образ доповнила вузеньким топом. Зірка сидить на одному з тренажерів в спортзалі, де продовжує старанно стежити за своєю фігурою. Волосся у Лободи були розпущені, а ніжки Олександра розставила для знімка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як змусити себе в таку погоду прийти на спортивні заняття? Все просто. Одягти купальник або літні плавки і подивитися на себе в дзеркало. А ще уявити, що у мене в кишені квиток до моря. На мене це діє. А що мотивує вас?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Думаєш, море любить нас тільки худими?", "Все на вищому рівні", "Просто це приносить задоволення", "Спорт - це добре, ви велика молодець і дуже красива", "це повинно увійти в звичку як почистити зуби) ми ж не запитуємо себе чи повинен я йти чистити зуби))", "апетитні крильця у тебе".

Повідомлялося, що українська телеведуча Олександра Лобода показала себе в гарячому образі і розповіла про авто.

На фото красуня позувала в косусі і плаття в горошок, а образ доповнила білими кросівками. Лобода залишила волосся розпущеним, спокусливо вигинаючись на позашляховику.

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